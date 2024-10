An einer Kreuzung in Berlin-Neukölln steht ein Auto mit laufendem Motor, der Fahrer wirkt bewusstlos. Zeugen rufen die Polizei.

Berlin - Scheibe eingeschlagen, Drogen und ein Messer gefunden - Einsatzkräfte haben einen Mann in einem Auto in Neukölln in Polizeigewahrsam genommen. Im Auto des 26-Jährigen fanden die Beamten nach eigenen Angaben am Sonntagmittag mehrere kleine Gefäße mit mutmaßlichem Kokain sowie eine leere Ampulle Lachgas. Die Beamten fesselten ihn demnach und setzten einen Taser ein. Anschließend nahmen sie ihn fest.

Aufmerksam auf das Auto des Mannes wurden die Einsatzkräfte nach Hinweisen von Passanten. Das Auto stand nach den Angaben mit eingeschaltetem Motor auf dem linken Fahrstreifen an einer Kreuzung. Der Mann habe bewusstlos gewirkt. Nachdem der 26-Jährige nicht auf das Klopfen am Autofenster reagiert hatte, schlugen die Polizisten die vorderen Fenster der Fahrer- und Beifahrerseite ein. Erst dabei habe er das Fahrzeug geöffnet.

In dem Auto, welches beschlagnahmt wurde, fand die Polizei zudem ein Messer. Die Wohnung des Mannes wurde anschließend durchsucht, es wurden jedoch keine weiteren Drogen gefunden.