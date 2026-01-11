Mitten im Rettungseinsatz fährt ein Autofahrer durch eine Absperrung und zwischen den Einsatzwagen hindurch. Ein Feuerwehrmann wird frontal getroffen und verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Blankenburg - Ein Autofahrer hat eine Feuerwehrabsperrung während eines Einsatzes durchbrochen und dabei einen Feuerwehrmann frontal angefahren und verletzt. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben in Blankenburg (Landkreis Harz) in Sachsen-Anhalt im Einsatz und hatte dem Rettungsdienst geholfen, eine Wohnungstür zu öffnen. Nachbarn hatten hinter der verschlossenen Tür eine Person gesehen.

Während des Einsatzes durchbrach demnach ein Autofahrer die Absperrung und fuhr über den Fußweg zwischen den Einsatzfahrzeugen hindurch. Dabei sei ein Feuerwehrmann frontal von dem Auto erfasst worden. Außerdem sei er noch vom Fahrer beleidigt worden, warum die „Idioten die Straße sperren“ würden. Anschließend flüchtete der Fahrer. Der Feuerwehrmann kam den Angaben zufolge ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.