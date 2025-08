Am Morgen kommt ein Autofahrer von der Fahrbahn ab. Dort prallt er gegen einen Baum.

Autofahrer prallt in Bramsche gegen Baum und stirbt

Der 57-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Bramsche - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen im Landkreis Osnabrück gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 57-Jährige sei am Morgen aus bisher ungeklärten Ursachen nach links von der Straße abgekommen und dort gegen den Baum gefahren, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle in Bramsche. Die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt.