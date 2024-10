Weil er heftig husten muss, prallt auf einem Parkplatz in Eisfeld (Kreis Hildburghausen) ein Autofahrer gegen einen Obeklassewagen. Der Schaden an der Luxuskarosse wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (Symbolbild)

Eisfeld/Hildburghausen - Ein Autofahrer hat auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Eisfeld einen Hustenanfall gehabt und ist gegen einen geparkten Oberklassewagen gestoßen. Menschen wurden bei dem Unfall im Kreis Hildburghausen nicht verletzt, wie die Polizei in Hildburghausen mitteilte. An der Luxuskarosse entstand jedoch ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Der Schaden am Auto des Unfallfahrers sei mit wenigen Tausend Euro deutlich niedriger ausgefallen, schätzte die Polizei.

Durch den Husten sei die Aufmerksamkeit des Autofahrers beeinträchtigt gewesen, sodass er frontal in die in Fahrseite des Luxuswagens fuhr, hieß es.