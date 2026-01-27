Eine Flucht vor der Polizei durch Wolfsburg endet für einen Autofahrer im Gefängnis. Ein Polizist wird bei dem Einsatz verletzt.

Bei einer Verfolgungsfahrt in Wolfsburg wird ein Polizist verletzt und drei Streifenwagen beschädigt. (Symbolbild)

Wolfsburg - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle in Wolfsburg geflüchtet. Zeugen hatten zwei schlafende Menschen in einem Auto mit laufendem Motor an einer Tankstelle gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Bei einer anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besaß und per Haftbefehl gesucht wurde.

Plötzlich habe der 45-Jährige Gas gegeben und sei davongefahren. Bei seiner Flucht durch das Wolfsburger Stadtgebiet habe er mehrere Straßensperren umfahren und sei auf zwei Einsatzkräfte zugesteuert, die zur Seite sprangen, hieß es weiter. Auf einem Parkplatz einer Polizeiwache hielt der Mann dann schließlich an. Beim Parken beschädigte er zudem ein privates Auto.

Mit Reizgas aus dem Auto geholt

Da der Mann sich weigerte, seine Autotür zu öffnen, und bei seiner Festnahme Widerstand leistete, schlug die Polizei eine Scheibe des Wagens ein und versprühte Reizgas. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Bei der Verfolgungsfahrt wurden zudem laut Polizei drei Streifenwagen beschädigt. Der Fahrer wurde am Montag wegen seines Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Sein Beifahrer wurde freigelassen.

Gegen den 45-Jährigen wurden Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.