Ein junger Mann baut einen Unfall, versucht zu flüchten und leistet dann erheblichen Widerstand gegen Beamte. Jetzt muss er sich wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Ein Autofahrer hat nach einem Unfall und versuchter Fahrerflucht mehrere Polizisten leicht verletzt. (Symbolbild)

Zwickau - Ein 23 Jahre alter Autofahrer hat in Zwickau nach einem Verkehrsunfall fliehen wollen und anschließend noch erheblichen Widerstand gegen Polizisten geleistet. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, war er im Stadtteil Oberplanitz mit seinem Wagen in einer Rechtskurve auf die andere Fahrbahn gekommen und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Dessen 83 Jahre alte Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, ihr Beifahrer (77) wurde leicht verletzt.

Drei Beamte durch Autofahrer leicht verletzt

Der 23-Jährige habe zunächst vom Unfallort flüchten wollen und dann im Zuge der Unfallaufnahme die Angabe seiner Personalien verweigert und erheblichen Widerstand geleistet, teilte die Polizei mit. Dabei habe er drei Beamte, eine 21-Jährige, einen 21-Jährigen und einen 36-Jährigen, leicht verletzt. „Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er zwangseingewiesen. Er erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.“ Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Es bestehe der Verdacht, dass er unter Einfluss berauschender Mittel stand, hieß es.

Gegen den 23-Jährigen wurden Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte erstattet. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf schätzungsweise 18.000 Euro.