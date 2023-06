Sonneberg/Saalfeld - Ein Autofahrer hat sich in Sonneberg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und konnte entwischen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Saalfeld am Freitag mitteilte. Demnach sollte der Wagen kurz nach Mitternacht kontrolliert werden. Als dessen Fahrer den Streifenwagen erkannte, sei er jedoch mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde geflüchtet, hieß es. Dabei habe er unter anderem auch rote Ampeln ignoriert.

Mit fast 200 Kilometern je Stunde habe er eine Verkehrsinsel überfahren und sei gegen Verkehrseinrichtungen gestoßen. Schließlich sei er in Richtung Neustadt bei Coburg (Bayern) geflüchtet, so dass auch bayerische Beamte einbezogen wurden. Nach weiteren waghalsigen Manövern sei jedoch die Spur des Fahrers verloren gegangen. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Verkehrsdelikte.