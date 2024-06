Ein unbekannter Autofahrer ist mit nicht zugelassenen Kennzeichen unterwegs. Als die Polizei ihn anhalten will, gibt er Gas und fährt davon. Die Flucht nimmt kein gutes Ende für den Mann.

Staufenberg/Kassel - Ein Unbekannter ist in Staufenberg im Landkreis Göttingen bei der Flucht vor der Polizei mit seinem Auto einen Abhang hinuntergestürzt. Offenbar sei der Mann unverletzt geblieben, teilte die Polizei Kassel am Donnerstag mit. Er sei mit nicht zugelassenen Kennzeichen unterwegs gewesen, bei denen die TÜV- sowie die Zulassungsplakette fehlten. Auf der Autobahn 7 bei Guxhagen im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis habe die Polizei am Mittwochabend den Wagen anhalten wollen. Der Mann sei allerdings mit rund 180 Kilometern pro Stunde davongefahren. Daraufhin habe er die Autobahn verlassen und sei außer Sicht der Beamten geraten.

Im Rahmen der weiteren Fahndung sei der Mann schließlich im südniedersächsischen Staufenberg wiederentdeckt worden. Dort sei er erneut mit seinem Auto vor der Polizei geflohen, über ein Erdbeerfeld gefahren und schließlich in einem Waldstück einen Abhang hinuntergestürzt. Anschließend sei der Unbekannte zu Fuß geflohen.