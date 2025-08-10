Ein Autofahrer gibt bei einer Polizeikontrolle auf der A30 einfach Gas. Die Polizei gibt die Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsjagd schließlich auf.

Mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde flieht ein Autofahrer in Osnabrück vor der Polizei. (Symbolbild)

Osnabrück - Ein unbekannter Autofahrer hat sich eine Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Osnabrück geliefert. Als die Beamten ihn am Samstagabend auf der A 30 kontrollieren wollten, sei er dem Streifenwagen zunächst in Richtung einer Abfahrt gefolgt, teilte die Polizei mit. Plötzlich habe er jedoch wieder Gas gegeben und sei über einen Grünstreifen zurück auf die Autobahn gefahren.

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde fuhr der Autofahrer laut Polizei über die A 30. Dabei überholte er mehrere Wagen über den Standstreifen. Als er schließlich bei Hasbergen von der Autobahn abfuhr, brachen die Beamten die Verfolgung laut Polizei „aufgrund einer möglichen Gefährdung Unbeteiligter“ ab.

Gegen den Unbekannten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall am Samstagabend beobachtet haben.