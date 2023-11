Autofahrer erfasst Fußgängerin in Wittenberg: Frau stirbt

Lutherstadt Wittenberg - Eine 66 Jahre alte Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen in Wittenberg von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Die Frau war aus bislang ungeklärten Gründen auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Autofahrer angefahren worden, wie die Polizei Dessau-Roßlau am Donnerstag mitteilte. Einsatzkräfte versuchten, die Fußgängerin zu reanimieren, sie starb laut Polizei aber im Krankenhaus.