Ein Auto kracht im Harz in die Seitenplanke neben der Autobahn - und danach in einen anderen Wagen. Nur einer der beiden Fahrer muss ins Krankenhaus.

Nordhausen - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A38 im Harz schwer verletzt worden. Der Wagen des 23-Jährigen war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, in die Seitenplanke gekracht und zurück auf die Straße geschleudert worden, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit einem anderen Auto zusammen, dessen Fahrer unverletzt blieb. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Der 23-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.