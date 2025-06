Lastwagen, die auf Standstreifen oder Einfahrten zu Rasthöfen parken sind in Deutschland keine Seltenheit. Der ACE hat jetzt Zahlen dazu veröffentlicht.

Autoclub: Deutlich zu wenig Lkw-Parkplätze in Niedersachsen

Die Überbelastung der Parkflächen in Niedersachsen entsprach bei der Untersuchung dem Bundesschnitt.

Berlin - In Niedersachsen gibt es zu wenig Lastwagen-Parkplätze an Autobahnen. Das geht aus einer bundesweiten Untersuchung des Auto Club Europa (ACE) hervor. Es herrsche ein „extremer Mangel“. Den Angaben zufolge lag die Auslastung der Parkflächen im Untersuchungszeitraum zwischen April und Juni bei durchschnittlich 150 Prozent - sie waren also überfüllt.

Für die Erhebung haben Ehrenamtliche des ACE 13 Autobahn-Rastplätze an den Autobahnen 2 und 7 zwischen dem 15. April und dem 3. Juni je einmal untersucht. Die Stellplätze wurden jeweils an Werktagen ab 20.30 Uhr unter die Lupe genommen. Dabei zählten die Ehrenamtlichen 690 Parkplätze - aber 1.032 parkende Laster. Bei 77 Prozent der untersuchten Parkanlagen standen Lastwagen in Ein- und Ausfahrten oder auf dem Standstreifen.

Die höchste Auslastung in Niedersachsen gab es an der Raststätte Zweidorfer Holz Süd. An der A2 bei zwischen Peine und Braunschweig parkten 195 Laster bei nur 94 Stellplätzen. Das entspricht einer Auslastung von 207 Prozent. Bundesweit lag die Auslastung bei 151 Prozent. Auf 5.088 Parkplätze kamen 7.664 parkende Laster.

ACE: Einzelne Beobachtungen nicht überbewerten

Da es sich immer um Momentaufnahmen handelte, sollten die einzelnen Beobachtungen nicht überbewertet werden, sagte eine ACE-Sprecherin. Grundsätzlich sei aber ein Mangel an Stellflächen erkennbar. Der Verein fordert daher unter anderem bundesweit zehntausende zusätzliche Lastwagen-Stellplätze. Besonders gefährliche Bereiche, die als Ausweichparkflächen genutzt werden, sollten zudem verbaut werden.