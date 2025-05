Wegen Umbauarbeiten werden die A100 und A113 im Berliner Süden an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden gesperrt. Los geht es am Freitag.

Berlin - Wegen der Inbetriebnahme der neuen Steuerzentrale am Autobahndreieck Neukölln bleibt der Verkehrsknoten an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden voll gesperrt. Die Sperrungen dauern jeweils von Freitagabend um 21.00 Uhr bis Montagmorgen um 6.00 Uhr an, wie die zuständige Niederlassung Nordost der Autobahn-Gesellschaft mitteilte. Die erste Sperrphase ist bereits an diesem Wochenende.

Gesperrt werden die A100-Zufahrten Britzer Damm, Buschkrugallee (beide Seiten), Grenzallee, Späthstraße (Richtung Autobahndreieck Neukölln) sowie die gesamte Richtungsfahrbahn Dresden. Der Verkehr wird zur Gradestraße abgeleitet. Auf der A113 ist die Fahrbahn in Richtung des Autobahndreiecks gesperrt mit einer Ausleitung zur Späthstraße.

Die Arbeiten sind notwendig für die Umrüstung der Steuerungs- und Anzeigetechnik im Bereich des Autobahndreiecks. „Zusätzlich erfolgen Montage- und Verkabelungsarbeiten für neue LED-Anzeigen

sowie großformatige Wegweisertafeln“, hieß es. „Diese Arbeiten schränken

den Verkehrsraum erheblich ein und lassen sich unter Vollsperrung

schneller, sicherer und effizienter umsetzen.“