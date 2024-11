Berlin - Nach einem Lkw-Unfall auf der Bundesautobahn 115 bei Nikolassee ist die Fahrbahn in Richtung Stadtzentrum seit Stunden gesperrt. Ein Lkw war am Montagabend mit der Leitplanke kollidiert, fuhr anschließend weiter und verlor dabei auf einer Strecke von rund 1,8 Kilometern Öl, wie ein Sprecher der Polizei erklärte. Die Aufräumarbeiten dauern seitdem an und sollen nach Angaben des Sprechers erst am Dienstagnachmittag beendet werden. Auf der Strecke bildete sich ein langer Rückstau.

Bei dem Lkw-Fahrer wurde nach dem Unfall den Angaben nach ein Atemalkoholwert von 2,63 Promille gemessen. Die Polizei ermittelt nun zu dem Unfallgeschehen.