Im Autobahnkreuz Braunschweig-Nord prallt ein Lkw auf eine Fahrbahntrennung und kippt um. Die Schäden sind enorm und die Aufräumarbeiten ziehen sich in die Länge.

Auch am Tag nach dem Lkw-Unfall blieb die Autobahnabfahrt im Kreuz Braunschweig-Nord lange gesperrt.

Braunschweig - Nach dem Lastwagenunfall im Autobahnkreuz Braunschweig Nord dauern die Aufräumarbeiten weiter an. „Die Sperrung der Ausfahrt bleibt wohl bis in die Abendstunden bestehen“, sagte ein Polizeisprecher. Die Strecke in Richtung Hannover ist aber frei.

Der Lastwagen war am Montag aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich des Autobahnkreuzes auf eine Fahrbahnteilung geprallt und umgekippt. Der 42-jährige Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Neben der aufwendigen Bergung des Lkw muss Erdreich von etwa 400 Liter Diesel gereinigt werden. Zudem muss ein großes Verkehrsschild erneuert werden. Der Schaden dürfte sich schnell auf eine sechsstellige Zahl aufsummieren, wie der Polizeisprecher sagte.