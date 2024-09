Ein geplatzter Reifen hat eine stundenlange Sperrung der A4 in Richtung Dresden zufolge. Der Fahrer prallte gegen eine Betonmauer im Bereich einer Baustelle. Die Bergung gestaltet sich schwierig.

Autobahn 4 in Bautzen nach Unfall stundenlang gesperrt

Die A4 ist in Bautzen nach einem Unfall für Stunden gesperrt. (Symbolbild)

Bautzen - Nach einem Unfall auf der Autobahn 4 in Bautzen ist die Fahrbahn in Richtung Dresden für Stunden gesperrt. Einem Lkw platzte am Morgen ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich einer Baustelle ein Reifen, wie die Polizei Görlitz mitteilte. Daraufhin fuhr der 40 Jahre alte Lkw-Fahrer laut Polizei gegen eine provisorische Betonmauer - und zerstörte etwa 50 Meter dieser Abgrenzung. Der Mann blieb unverletzt, den Sachschaden schätzen die Beamten auf 100.000 Euro.

Weil sich die Bergung komplex gestalte, sei die Autobahn in Richtung Dresden von der Anschlussstelle Weißenberg bis Bautzen-West bis voraussichtlich etwa 16 Uhr gesperrt. Im Stau, der sich nach dem Unfall bildete, stießen laut Polizei zwei weitere Laster zusammen. Ersten Erkenntnissen zufolge gebe es auch hier keine Verletzten.