Reichenbach/Zwickau - Eine Autofahrerin ist in Reichenbach im Vogtland bei der Ausfahrt aus ihrem Grundstück mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Die 84-Jährige wurde dabei leicht verletzt und an der Unfallstelle medizinisch betreut, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Es entstand ein Schaden von etwa 21.000 Euro. Die Frau wollte sich demnach im Ortsteil Rotschau am Mittwoch in den fließenden Verkehr einordnen und übersah wohl den von rechts kommenden Wagen eines 26-Jährigen. Durch den Aufprall wurde ihr Auto noch gegen einen geparkten Laster geschoben. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.