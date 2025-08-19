Im Landkreis Aurich übersieht eine Autofahrerin einen haltenden Wagen. Es kommt zu einem Unfall. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Südbrookmerland - Bei einem Unfall mit drei Autos im Landkreis Aurich sind vier Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Eine 24 Jahre alte Frau sei mit ihrem Wagen gegen ein vor ihr verkehrsbedingt haltendes Auto gefahren, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall überschlug sich das Auto der Frau. Ihre 49 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Unfall in Südbrookmerland schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die 24-Jährige und die 29 Jahre alte Fahrerin in dem anderen Auto wurden laut Polizei leicht verletzt. Der Wagen der 29-Jährigen wurde durch den Unfall am Morgen gegen ein weiteres Auto geschoben. Dessen 33 Jahre alter Fahrer wurde dadurch ebenfalls leicht verletzt.