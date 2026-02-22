Berlin - Ein Auto hat sich in Neu-Hohenschönhausen nach einem Zusammenstoß mit einem Kleinbus mehrfach überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben - mitten auf dort verlaufenden Tram-Gleisen. Die 40 Jahre alte Fahrerin kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen im Bezirk Lichtenberg auf der Indira-Gandhi-Straße Richtung Landsberger Allee. Dort war die Autofahrerin unterwegs, als ein 29-Jähriger mit einem Kleinbus aus einer Grundstückseinfahrt herauskam und in dieselbe Fahrtrichtung fahren wollte. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Das Auto der Frau landete schließlich auf dem Dach im Gleisbett der Straßenbahn, wie es von der Polizei hieß.