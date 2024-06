Plauen - Eine Seniorin und ein Teenager haben sich bei einem Unfall bei Plauen in ihrem Auto überschlagen und sind verletzt worden. Der 13-Jährige habe schwere und die 78-Jährige leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die beiden waren am Mittwochnachmittag auf der Kloschwitzer Hauptstraße in Richtung des Plauener Ortsteils Straßberg unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Frau mit dem Wagen nach links von der Straße ab. Das Auto prallte mit einem Baum zusammen und überschlug sich.