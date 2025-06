Der 32-jährige Autofahrer starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Unfallort. (Symbolbild)

Gefell - Ein 32-Jähriger hat sich in Gefell (Saale-Orla-Kreis) mit seinem Auto mehrfach überschlagen und ist dabei tödlich verletzt worden. Der Fahrer war in der Nacht zu Montag aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Aufprall schlitterte das Auto über die Fahrbahn und überschlug sich auf einem Feld. Der 32-Jährige wurde dabei aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Trotz Versuchen von Helfern, ihn wiederzubeleben, starb der Fahrer am Unfallort.