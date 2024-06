Wildenfels - Ein Autofahrer hat sich in Wildenfels (Kreis Zwickau) mit dem Wagen überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Er war nach bisherigen Erkenntnissen am Freitagabend in Richtung Hartenstein unterwegs. Aus bisher nicht geklärter Ursache hatte er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren und war rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 15.200 Euro geschätzt.