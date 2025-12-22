Berlin - Zwei Autos sind in Berlin-Tempelhof zusammengestoßen. Ein Auto überschlug sich bei dem Unfall am Sonntagnachmittag auf dem Tempelhofer Damm und blieb auf dem Dach liegen, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Die Feuerwehr rettete demnach einen Menschen aus dem Auto, der leicht verletzt wurde. Mit einer Seilwinde richteten die Einsatzkräfte den Wagen wieder auf. Kraftstoff, der infolge des Unfalls auf die Straße gelaufen war, wurde von der Feuerwehr gebunden.