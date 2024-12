Ein junger Mann verliert in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und kommt von der Straße ab. Der Wagen, in dem drei jungen Menschen sitzen, überschlägt sich.

Drei Jugendliche wurden bei dem Unfall am frühen Morgen verletzt. (Symbolfoto)

Lingen - Bei einem nächtlichen Autounfall in Lingen (Landkreis Emsland) sind drei Jugendliche verletzt worden - eine 16-Jährige schwer. Der Wagen sei am frühen Samstagmorgen in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und habe sich dann überschlagen, teilte die Polizei mit. Der 18-jährige Fahrer und seine 19 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, brachten die Rettungskräfte die 16-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Mittlerweile schwebe sie aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Warum der 18-Jährige kurz vor 5.00 Uhr von der Straße abkam, war noch unklar. Alkoholeinfluss konnte die Polizei einem Sprecher zufolge als Unfallursache ausschließen. Am Auto entstand ein Totalschaden.