Twist - Bei einem Unfall in Twist im Emsland ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 35 Jahre alte Mann kam mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Auto, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug habe danach auf dem Dach gelegen. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. An dem Unfall war sonst niemand beteiligt.