Ein Auto überschlagt sich auf der A9 südlich von Dessau-Roßlau, prallt gegen einen zweiten Wagen und gerät in Brand. Ein Mann ist schwer verletzt.

Raguhn-Jeßnitz - Ein Auto hat sich auf der Autobahn 9 in Raguhn-Jeßnitz südlich von Dessau-Roßlau überschlagen und ist in Brand geraten. Der 34 Jahre alte Fahrer kam am Donnerstagabend schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Dessau-Roßlau mitteilte. Seine Beifahrerin und der Fahrer eines zweiten Autos wurden demnach leicht verletzt.

Der 34-Jährige fuhr auf der linken Spur der A9 in Richtung München, als ersten Erkenntnissen zufolge das zweite Auto von der mittleren Spur vor seinen Wagen zog. Der Fahrer lenkte sein Auto wieder zurück auf die mittlere Spur, der 34-Jährige musste aber eine Vollbremsung einlegen, wie es hieß. Dabei verlor er laut Polizei die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Spur ab, prallte gegen das zweite Auto und danach gegen die Leitplanke. Er überschlug sich demnach und das Fahrzeug geriet in Brand.

Feuerwehr löscht brennendes Auto

Der andere Fahrer verlor nach der Kollision ebenfalls die Kontrolle über sein Auto, prallte erst gegen die Mittelleitplanke und danach quer gegen die äußere Leitplanke, wie es hieß. Trümmerteile, die bei dem Unfall durch die Luft flogen, trafen laut Polizei ein drittes Auto.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 115.000 Euro, wie die Polizei schätzt. Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. Die A9 war für etwa zwei Stunden in Richtung München voll gesperrt, danach gab die Polizei eine Spur frei.