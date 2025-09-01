Auf der A9 schleudert ein Wagen über die Leitplanke und landet im Graben. Eine Insassin wird schwer verletzt. Unter den Verletzten ist auch ein Kind.

Dittersdorf - Bei einem Autounfall auf der A9 bei Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein Auto kam am Sonntagabend Richtung München von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine beginnende Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen überschlug sich mehrfach und kam 200 Meter weiter in einem Straßengraben zum Liegen.

Die 36 Jahre alte Beifahrerin wurde den Angaben zufolge mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 64 Jahre alte Fahrer und ein vier Jahre altes Kind erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ebenfalls ins Krankenhaus. Die A9 war rund eineinhalb Stunden in Richtung München gesperrt. Es bildete sich ein fünf Kilometer langer Stau. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.