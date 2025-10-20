Autofahrer auf der A2 Richtung Berlin müssen sich auf Verzögerungen einstellen. In der Nähe von Burg kam ein Wagen von der Fahrbahn ab. Ein Hubschrauber war im Einsatz.

Burg - Ein Auto ist auf A2 bei Burg (Landkreis Jerichower Land) von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Vier Insassen wurden bei dem Unfall am Vormittag Richtung Berlin verletzt und kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Mit einem Hubschrauber wurde demnach ein Notarzt zu der Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Burg-Ost und Theeßen gebracht. Die Autobahn war zwischenzeitlich Richtung Berlin gesperrt, inzwischen ist nur noch der rechte Streifen für die Bergung blockiert. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.