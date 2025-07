Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung prallt ein Auto mit voller Wucht in einen anderen Wagen - und überschlägt sich. Die Fahrerin wird dabei schwer verletzt.

Nach dem Zusammenstoß wird die 56-Jährige in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

Elsfleth - Bei einem Zusammenstoß in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) ist eine 56-jährige Frau schwer verletzt worden. Der 32-jährige Fahrer und das dreijährige Kind im anderen Auto blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Zum Unfallhergang hieß es, der Mann habe beim Überqueren einer Kreuzung das Auto der 56-Jährigen übersehen. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen der Frau. Die Feuerwehr habe sie schwer verletzt aus dem Auto befreien müssen. Per Rettungshubschrauber wurde die 56-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.