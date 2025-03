Ein Wagen schoss an einer Einmündung geradeaus über die Leitplanke und landete in einem Graben. (Symbolbild)

Adorf - Bei einem Verkehrsunfall in Adorf im Vogtland sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Auto am Freitagabend an einer Einmündung zu einer Bundesstraße aus bisher unbekannter Ursache geradeaus über die Schutzplanke und landete in einem Seitengraben.

Der 75 Jahre alte Fahrer, seine 77 Jahre alte Beifahrerin sowie eine 53 Jahre alte Insassin erlitten schwere Verletzungen. Die Bundesstraße 92 wurde für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Schaden wurde auf etwa 7.000 Euro geschätzt.