Kreis Sonneberg Auto stürzt Abhang hinab – Fahrer stirbt

Ein Autofahrer kommt mit seinem Wagen in Südthüringen von der Straße ab und verunglückt tödlich. Seine Beifahrerin hat mehr Glück.

Von dpa 16.09.2025, 03:13
Der Fahrer des Unfallwagens überlebte nicht. (Symbolbild)
Der Fahrer des Unfallwagens überlebte nicht. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Föritztal - Ein Autofahrer ist im Kreis Sonneberg mit seinem Wagen einen Abhang hinabgestürzt und ums Leben gekommen. Das Fahrzeug war am Montagnachmittag aus noch ungeklärten Gründen von einer Straße in Föritztal-Heinersdorf abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Es rollte den Abhang hinab und blieb vor einem Fluss liegen. Der 58-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Seine 78 Jahre alte Beifahrerin überlebte und kam verletzt ins Krankenhaus.