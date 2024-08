Suhl - Ein 58-jähriger Mann ist mit seinem Auto in Suhl gegen einen Brückenpfeiler gestoßen und tödlich verletzt worden. Die Unfallursache ist bislang unklar, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der Mann bei dem frontalen Zusammenstoß in der Nacht auf Samstag in seinem Auto eingeklemmt. Er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.