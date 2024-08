Eine Frau erfasst mit ihrem Auto einen Motorradfahrer. Er wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Auto stößt in Reinsdorf gegen Motorrad - Biker verletzt

Ein schwer verletzter Biker ist nach einem Zusammenstoß in eine Klinik gebracht worden. (Symbolbild)

Reinsdorf - Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Reinsdorf (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 32-jährige Autofahrerin am Donnerstagmittag den Biker, als sie nach dem Parken auf die Straße fuhr. Der junge Mann stürzte und erlitt schwere Verletzungen, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird bislang auf rund 17.000 Euro geschätzt.