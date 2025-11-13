Als die Mitarbeiter eines Unternehmens ein Fahrzeug gerade auf den Abschleppwagen aufladen, erscheint die Halterfamilie. Der Streit eskaliert, es gibt Verletzte. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Streit zwischen Mitarbeitern eines Abschleppunternehmens und der Halterfamilie ist eskaliert. (Symbolbild)

Hildesheim - Ein Streit zwischen Mitarbeitern eines Abschleppunternehmens und Familienangehörigen in Hildesheim ist eskaliert und hat mit einer Schlägerei geendet. Vier Personen wurden bei der Auseinandersetzung am Mittwochabend leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte das Abschleppunternehmen den Auftrag, ein Auto von einem Privatparkplatz zu entfernen, das dort unberechtigt gestanden haben soll. Als die beiden 39 und 45 Jahre alten Mitarbeiter das Fahrzeug gerade auf den Abschleppwagen aufluden, erschienen vier Angehörige die Halterfamilie im Alter zwischen 20 und 50 Jahren, wie die Polizei weiter mitteilte.

Nach verbalen Auseinandersetzungen Tritte und Schläge

Dann soll es laut Polizei zu verbalen Auseinandersetzungen und im weiteren Verlauf zu Schlägen und Tritten gekommen sein. Vier Menschen erlitten leichte Verletzungen. Die Beteiligten schilderten den Einsatzkräften allerdings unterschiedliche Versionen des Tatablaufs.

Was sich genau zugetragen hat, ist laut Polizei nun Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung geführt. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.