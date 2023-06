Kamenz - Acht Menschen sind beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus in Kamenz (Landkreis Bautzen) verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Das Auto erfasste am Montagabend beim Abbiegen den entgegenkommenden Bus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Die 35 Jahre alte Autofahrerin und eine 17-Jährige in dem Bus wurden schwer verletzt. Die 62-jährige Busfahrerin und fünf weitere Passagiere im Alter von 16 bis 44 Jahren wurden leicht verletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 25.000 Euro.