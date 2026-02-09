weather wolkig
  3. Unfälle: Auto prallt in Erfurt gegen Straßenbahn – zwei Verletzte

Eine Fahrt zum Sonntag endet für einen 46-Jährigen sowie einen 12-Jährigen im Krankenhaus. Sie werden bei einem Zusammenstoß mit einer Tram verletzt.

Von dpa 09.02.2026, 09:31
Eine Straßenbahn der Linie sechs war an dem Unfall beteiligt. (Symbolbild) Martin Schutt/dpa

Erfurt - Ein Autofahrer ist im Erfurter Norden bei dem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Beim Abbiegen in ein Wohngebiet übersah er am Sonntag mutmaßlich eine Bahn der Linie sechs, wie die Polizei erklärte. Der 46-Jährige sowie sein 12-Jahre alter Beifahrer wurden nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge erlitt leichte Verletzungen, wie es hieß. Die Insassen der Bahn sowie der Tramfahrer blieben unverletzt.