Nach einem Unfall bei Holle müssen zwei Menschen ins Krankenhaus. Andere Verkehrsteilnehmer leisteten zuvor noch Erste Hilfe.

Bei einem Autounfall auf der B6 werden zwei Personen verletzt. (Archivbild)

Holle - Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Holle (Landkreis Hildesheim) sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Laut Polizei kam ein 79-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, er prallte gegen einen Leitpfosten und zwei Bäume. Mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer sicherten die Unfallstelle, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.

Beide Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.