Celle - Bei einem schweren Autounfall bei Celle sind zwei Menschen gestorben. Das Auto sei nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler am Nachmittag nach links von der Straße abgekommen, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Wagen fuhr kurz nach einer Einmündung über einen Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Ein Mann und eine Frau kamen dabei ums Leben. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Mann, der den Wagen fuhr, starb in einem Krankenhaus. Ein sechs Jahre altes Mädchen, das ebenfalls im Auto saß, wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Auch sie kam in eine Klinik.

Warum der Wagen von der Fahrbahn abkam, war noch unklar. Weitere Fahrzeuge seien nicht an dem Unfall beteiligt gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Die Bundesstraße 214 zwischen Altencelle und der Gemeinde Eicklingen wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.