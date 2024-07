Gusow-Platkow - Eine Autofahrerin ist in der Gemeinde Gusow-Platkow (Landkreis Märkisch-Oderland) mit ihrem Wagen gegen einen Baum gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Trotz Maßnahmen zur Wiederbelebung starb die 59-Jährige am Montagabend noch am Unfallort, wie die Polizei heute mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Unfallursache. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor die Frau in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen und kam links von der Fahrbahn ab. Ersthelfer bargen die Frau und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Schwerverletzte.