Bei einem schweren Unfall in Freren stößt das Auto eines 85-Jährigen mit einem Baum zusammen. Der Mann stirbt noch am selben Tag.

Freren - Ein 85 Jahre alter Mann ist nach einem Verkehrsunfall in Freren im Krankenhaus gestorben. Der Senior war am Dienstagmorgen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Der 85-Jährige wurde daraufhin mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er schließlich seinen Verletzungen erlag. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist bislang unklar.