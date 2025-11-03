Ein Auto gerät bei Grünheide von der Fahrbahn und prallt gegen einen Baum. Die Identität des Fahrers oder der Fahrerin ist noch unklar. Das Auto brennt vollständig aus.

Wie genau es zum Unfall kam, muss laut Polizei weiterhin geklärt werden. (Symbolbild)

Grünheide - Bei einem schweren Autounfall in Grünheide (Mark) ist eine Person gegen einen Baum geprallt und gestorben. Die Person, deren Identität bisher nicht bekannt ist, war am Sonntagabend auf der Landstraße 38 (Landkreis Oder-Spree) nahe Hangelsberg unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Überholvorgang sei die Person von der Straße abgekommen und gegen den Baum gefahren. Die Person starb noch vor Ort.

Wie genau es zu dem Unfall kam, müsse noch geklärt werden, hieß es weiter. Das Auto brannte in dem Geschehen aus. Die Schadenshöhe ist weiterhin unbekannt.