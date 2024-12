Ein 82-Jähriger kommt in der Grafschaft Bentheim mit seinem Auto von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn ins Krankenhaus.

Ein 82 Jahre alter Autofahrer prallt mit seinem Wagen gegen einen Baum - er schwebt in Lebensgefahr. (Symbolfoto)

Ohne - Ein 82 Jahre alter Autofahrer schwebt nach einem Unfall im Landkreis Grafschaft Bentheim in Lebensgefahr. Laut Polizei war der Mann bei der Ortschaft Ohne mit seinem Auto in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er musste von Rettungskräften aus dem Wagen befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Warum er von der Straße abkam, war zunächst nicht bekannt. Die Straße war für die Aufräum- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.