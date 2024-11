Saalfeld - Ein Auto ist nahe Saalfeld (Altmarkkreis-Salzwedel) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt - der 26-jährige Beifahrer starb bei dem Unfall. Der 28 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden waren von Saalfeld Richtung Maxdorf unterwegs, als der Fahrer nach Angaben der Polizei plötzlich aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über den Wagen verlor.

Die beiden Männer wurden von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen. Der 26-Jährige starb noch am Unfallort. Der 28-Jahre alte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei an.