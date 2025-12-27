Auf einer Bundesstraße kommt ein Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Der Wagen landet in einem Wassergraben. Zwei Menschen werden verletzt.

Hemmoor - Ein 29-Jähriger ist mit seinem Auto in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) in einen Graben gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann, der keinen Führerschein besitzt, war am Freitagabend aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Wagen von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Dort landete das Auto in einem Wassergraben. Der Fahrer wurde schwer und sein 25 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt.