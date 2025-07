Auto kracht in Hauswand in Ostfriesland

Unfall in Weener

Ein 23-Jähriger kommt mit seinem Auto von einer Straße ab und kracht in die Wand eines Wohnhauses. (Symbolbild)

Weener - Ein alkoholisierter 23 Jahre alter Autofahrer ohne Führerschein ist mit einem Wagen im ostfriesischen Weener (Landkreis Leer) von einer Straße abgekommen und gegen die Hauswand eines Hauses geprallt. Der Fahrer und zwei weitere Mitfahrer in seinem Auto, eine 23-Jährige und ein 25-Jähriger, wurden leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. An dem Haus sei ein erheblicher Schaden entstanden, es sei aber nicht einsturzgefährdet. In dem Haus wurde niemand verletzt.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Mann in der Nacht zu Mittwoch zu schnell fuhr und deshalb von der Straße abkam. Er verlor dann die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Hauswand.

Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab zudem einen Wert von 1,13 Promille. Außerdem besitze der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis, sagte die Polizeisprecherin. Gegen den 23-Jährigen wird nun ermittelt.