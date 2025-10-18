Ein 32-Jähriger kommt im Emsland mit seinem Auto von der Straße ab. Das Fahrzeug prallt gegen drei Bäume. Das hat schlimme Folgen.

Ein 32-Jähriger ist mit seinem Auto gegen drei Bäume gekracht und lebensgefährlich verletzt worden.

Haren - Ein 32-Jähriger ist mit seinem Auto im Emsland von der Fahrbahn abgekommen und gegen drei Bäume gekracht. Der Mann war am Morgen allein im Fahrzeug und wurde bei dem Unfall in Haren lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde am Unfallort medizinisch versorgt und kam ins Krankenhaus.

Wie ein dpa-Fotograf vor Ort berichtete, wurde ein Baum bei der Kollision in der Mitte durchgebrochen. Das Auto wurde völlig zerstört. Die Unfallursache war zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.