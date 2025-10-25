Bei einem schweren Autounfall nahe Neustadt an der Orla sind drei Menschen ums Leben gekommen. Für die Insassen kam jede Hilfe zu spät.

Bei den Toten handelt es sich nach Angaben um einen Mann und zwei Frauen im Alter von 61 bis 70 Jahren.

Neustadt/Orla - Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Baum sind in der Nähe von Neustadt/Orla (Saale-Orla-Kreis) die drei Insassen getötet worden. Das Auto war am Samstagmorgen auf einer Landstraße zwischen Linda und Neustadt/Orla aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es krachte frontal gegen den Baum. Bei den Toten handele es sich um einen Mann und zwei Frauen im Alter von 61 bis 70 Jahren, die in familiärer beziehungsweise freundschaftlicher Beziehung gestanden hätten.

Ein entgegenkommender Autofahrer habe beobachtet, wie das Unfallauto von der Fahrbahn abgekommen sei, sagte der Sprecher. Er habe die Polizei informiert. Für ihn und die Ersthelfer stehe ein Kriseninterventionsteam zur Verfügung. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.