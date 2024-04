Ulbargen - Bei einem Autounfall im Landkreis Aurich sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach einem Überholvorgang in Großefehn war der Wagen am Donnerstagabend ins Schleudern geraten, von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren, wie die Polizei mitteilte. Der 21-jährige Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin mussten in Krankenhäuser gebracht werden.