Ein Hubschrauber bringt einen jungen Autofahrer in ein Krankenhaus. Zuvor war sein Wagen gegen einen Baum geprallt und hatte sich überschlagen.

Ein 20-Jähriger wurde nach einem schweren Unfall im Landkreis Bautzen in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)

Nebelschütz - Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist bei Piskowitz im Landkreis Bautzen mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Fahrer sei am Freitagnachmittag von Deutschbaselitz in Richtung Schmerlitz unterwegs gewesen, als er aus bisher unbekannten Gründen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam, teilte die Polizei mit.

Dabei habe sich der 20-Jährige mit seinem Fahrzeug überschlagen und sei in einem angrenzenden Maisfeld zum Liegen gekommen, hieß es weiter. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfallort war aufgrund von Bergungsmaßnahmen für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.