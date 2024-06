Schafstädt - Bei einem Unfall auf der A38 nahe Halle sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Sie saßen in einem Auto, das von der linken Spur abkam, einen Wildzaun durchbrach und schließlich in einem Feld zum Stehen kam, wie die Polizei am Abend mitteilte. Im Wagen saßen ein 52-Jähriger sowie zwei 43 und 45 Jahre alte Frauen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Ursache für den Unfall zwischen dem Dreieck Halle-Süd und Schafstädt am Mittag war noch unklar. Ob ein weiteres Fahrzeug verwickelt war, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Göttingen zwischenzeitlich gesperrt werden. Dies habe zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen geführt, hieß es.